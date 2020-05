नई दिल्‍ली: गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत में कोरोना वायरस लॉकडॉउन के बीच श्रमिकों का धैर्य कई बार टूटते हुए नजर आ आया है. फिर एक बार ये एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों और पुलिस के बीच सड़क पर झड़प होते हुए नजर आ रही है. वीडियो में एक ओर प्रवासी कामगारों की भीड़ नजर आ रही है, तो दूसरे ओर पुलिस के जवान. वीडियो में पुलिस जवान और श्रमिकों के बीच झड़प होती हुई नजर आ रही है. Also Read - झारखंड में 2 हफ्ते तक पहले जैसा सख्‍त Lockdown तक रहेगा, नहीं खुलेंगी दुकानें तक: CM हेमंत सोरेन

एक अध‍ि‍कारी ने बताया कि प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, सूरत जिला पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया.

गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों ने सोमवार को पुलिस पर पथराव किया. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया. घटना सूरत के बाहरी इलाके के वरेली गांव की है. प्रवासी मजदूर मांग कर रहे थे कि उन्हें उनके मूल स्थान पर भेजने का इंतजाम किया जाए.

अधिकारी ने बताया कि मजदूरों ने सूरत- कदोदरा सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया है. पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने मजदूरों पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया. हालात को बाद में नियंत्रित कर लिया गया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

श्रमिकों और पुलिस के बीच इस झड़प में अश्रुगैस का उपयोग भी हुआ है. इन श्रमिकों की मांग है कि उन्‍हें उनके गांव जल्‍द से जल्‍द भेजने की व्‍यवस्‍था की जाए.

#WATCH Gujarat: A clash erupts between migrant workers & police in Surat. The workers are demanding that they be sent back to their native places. pic.twitter.com/aiMvjHGukY

— ANI (@ANI) May 4, 2020