नई दिल्‍ली: राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा (नीट) में खराब प्रदर्शन के भय से तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मदुराई (Madurai) मेें 19 साल की एक परीक्षार्थी ने पर आत्महत्या कर ली. कल यानि रविवार को होने वाली NEET परीक्षा से पहले आज शनिवार को एक छात्रा ने महज इसलिए जान दे कि अगर उसे इसमें सफलता नहीं मिली तो वह हर किसी को निराश कर देगी. ये बात इस छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखी है. पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान जोतिश्री दुर्गा के रूप में की गई है और वह अपने घर में लटकी हुई पाई गई. बता दें कि NEET(UG) exam कल यानि रविवार को होना है. Also Read - एम्‍स में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद की हालत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर रखेे गए

बता दें कि इस घटना से कुछ दिन पहले राज्य के अरियालुर में एक अन्य परीक्षार्थी ने आत्महत्या कर ली थी. Also Read - देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस, पीएम मोदी ने कहा- जब तक कोविड19 की वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें...

पुलिस ने कहा कि शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें मृतका ने लिखा कि उसे परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन का डर था. जानकारी के मुताबिक, NEET-aspirant ने आज मदुराई में आत्‍महत्‍या कर ली है. अपनी मौत के पीछे एक सुसाइड छोड़ गई है. उसने इसमें लिखा है, मैं वास्‍तव में अच्‍छी तरह से तैयारी की है, लेकिन मुझे भय है कि यदि मुझे सीट नहीं मिली तो मैं हर किसी को निराश करूंगी. आईएम सॉरी. Also Read - Coronavirus in Chhattisgarh: 24 घंटे में 2438 लोग कोरोना पॉजिटिव, राजधानी रायपुर का सबसे बुरा हाल, जानें ताजा अपडेट

Tamil Nadu: A NEET-aspirant allegedly died by suicide in Madurai today. A note left behind by her reads, “…I really studied well but I’m afraid if I can’t get seat I’ll disappoint everyone. I’m sorry…” Police present at spot.

