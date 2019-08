नयी दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता शनिवार को कश्मीर का दौरा करेंगे और अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेंगे. सूत्रों के मुताबिक गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी जा रहे हैं. इन नेताओं का दोपहर के समय श्रीनगर पहुंचने का कार्यक्रम है. उधर, जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार रात बयान जारी कर राजनेताओं से घाटी की यात्रा नहीं करने को कहा, क्योंकि इससे धीरे-धीरे शांति और आम जनजीवन बहाल करने में बाधा पहुंचेगी.

J&K: Delegation of Opposition leaders visiting SRINAGAR tomorrow are-Rahul Gandhi,GN Azad, Anand Sharma, KC Venugopal of Congress, D Raja of CPI, Sitaram Yechury of CPI(M), Tiruchi Siva of DMK, Manoj Jha of RJD, Dinesh Trivedi of TMC, Majeed Memon of NCP & Kupendra Reddy of JD(S) https://t.co/1qdkCy5Uqu

