नई दिल्‍ली: भड़काऊ भाषण और देशद्रोही मामले के आरोपी व जेएनयू के रिसर्च स्‍कॉलर शरजील इमाम का आज सोमवार को पांच दिन का रिमांड पूरा होने के बाद दिल्‍ली की कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस हिरासत और बढ़ा दी है. दिल्‍ली पुलिस ने साकेत कोर्ट से शरजील इमाम से और पूछताछ करने की जरूर बताते हुए उसका रिमांड बढ़ाने का निवेदन किया था.

बता दें कि बीती 29 जनवरी को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उसे पांच दिन की हिरासत में भेज दिया था. उसे पिछले हफ्ते 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था और 29 जनवरी की शाम कोर्ट में पेश किया गया था.

दिल्‍ली पुलिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ में भड़काऊ बयानों के सिलसिले में सीएए विरोधी कार्यकर्ता शरजील इमाम से पूछताछ कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने 30 जनवरी को बताया था कि शरजील ने माना है कि उसके भाषणों के वीडियो वास्तविक हैं और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है. उसके भाषणों के सभी वीडियो को फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला भेजा गया है.

A Delhi Court extends Police remand of Sharjeel Imam for 3 more days.

