नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नए साल पर पूरे देश के लोगों को बधाई दी, तभी उनके एक ‘भक्‍त’ ने गिफ्ट की मांग कर दी, इस पर पीएम मोदी इनकार नहीं कर सके और तुरंत ही उसकी ख्‍वाहिश पूरी कर दी और टि्वटर पर इसे शेयर भी कर दिया. इतना ही नहीं, नए साल पर पीएम मोदी ने कई अन्‍य युवकों से टि्वटर के जरिए संवाद किया.

पीएम मोदी ने नए साल पर शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए टि्वटर लिखा,” एक अद्भुत 2020 है!

यह वर्ष आनंद और समृद्धि से भरा हो. हर कोई स्वस्थ हो और सभी की आकांक्षाएं पूरी हों.

दरअसल, पीएम मोदी के इस ट्वीट पर एक युवक ने पीएम को रिट्वीट करते हुए लिखा, ”माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका एक बिग फैन और सर आपका फॉलोवर हूं, जैसा कि 2019 वाला है. मैं आपसे एक गिफ्ट चाहता हूं, क्‍या आप मुझे देंगे? सर क्‍या आप मुझे फॉलो करेंगे.

Done so. Have a great year ahead 🙂 https://t.co/1OfvIq1RtN — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020

पीएम मोदी अपने इस फैन की मांग को अनदेखा नहीं कर सके और उन्‍होंने जवाब में टि्वटर पर लिखा, डन सो, हैव ए ग्रेट ईयर अहेड ( कर दिया, आगे का साल बेहतरीन हो).

बता दें कि अंकित दूबे नाम के इस युवक ने पीएम से खुद के टि्वटर अकाउंट को फॉलो करने का गिफ्ट मांगा था. इस युवक ने अपने टि्वटर प्रोफाइल पर लिखा हुआ है- अंकित दूबे@MODIfied_ankit . उसने प्रोफाइल में लिखा है. सदस्य – भारतीय जनता पार्टी / स्वयंसेवक / मोदी भक्त / Engineering by profession politics by passion / Blessed by honorable prime minister @narendramodi ji . Mirzapur-Vindhyachal, India Joined December 2017.