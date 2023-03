दिल्ली के गीता कॉलोनी में मिला बुजुर्ग विदेशी नागरिक का शव, जांच में जुटी पुलिस

Foreign National Body Found in Delhi: दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक बुजुर्ग विदेशी नागरिक का शव बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का शव क्षत-विक्षत हालात में मिला है. विदेशी नागरिक की उम्र 67 साल बताई जा रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विदेशी नागरिक का शव सड़े-गले हालत में मिला है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Delhi | A highly decomposed body of a foreign national born in 1956 was found near an underpass in Geeta Colony area. Passport and other documents have also been recovered from the spot. Further investigation is underway: DCP Shahdara, Rohit Meena (17.03) pic.twitter.com/wx7ygugtqA — ANI (@ANI) March 18, 2023