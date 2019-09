देहरादून: उत्‍तराखंड में सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते बच गया. केदारनाथ में हेलिपैड से उड़ान भरते समय एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन इस हादसे में हेलिकॉप्‍टर सवार लोगों की जान बाल-बाल बच गई. जब यह हेलिकॉप्‍टर उड़ान भर रहा था, तभी नीचे गिरकर क्रैश हो गया. हेलिकाप्‍टर का पिछला हिस्‍सा हेलिपैड की ग्राउंड से टकरा गया.

तकनीकी कारणों से हेलिकॉप्‍टर के क्रैश होने से इसमें सवार 6 श्रद्धालुओं को हल्‍की चोटें आईं हैं, लेकिन सभी की जान सुरक्षित है. बता दें कि इसमें एक पायलट के अलावा छह लोग सवार थे.

#Uttarakhand: 6 passengers injured after UT Air helicopter crash lands during take-off at Kedarnath helipad, the rear part of the helicopter hit the ground; all 6 passengers are safe. pic.twitter.com/osrRGFQhtX

— ANI (@ANI) September 23, 2019