नई दिल्ली: गुरुवार की सुबह दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. पीरागढ़ी स्थित एक कारखाने में सुबह आग लग गई. इस दौरान धमाके भी हुए. इस कारण एक इमारत भी ढह गई. बता ददें कि घटना स्थल पर दमकल की करीब 35 गाड़ियां मौजूद हैं. साथ ही लोगों के रेसक्यू का काम जारी है.

V sad to hear this. Am closely monitoring the situation. Fire personnel trying their best. Praying for the safety of those trapped https://t.co/sIQBPe98Zj

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 2, 2020