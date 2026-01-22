Hindi India Hindi

A Major Road Accident In Doda Jammu And Kashmir Army Vehicle Fell Into A Gorge 10 Soldiers Dies

जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी सेना की गाड़ी- 10 जवानों की गई जान

जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. हादसे में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई जिससे 10 जवानों की जान चली गई और 7 से ज्यादा घायल हो गये हैं.

