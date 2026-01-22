  • Hindi
  • India Hindi
  • A Major Road Accident In Doda Jammu And Kashmir Army Vehicle Fell Into A Gorge 10 Soldiers Dies

जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी सेना की गाड़ी- 10 जवानों की गई जान

जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. हादसे में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई जिससे 10 जवानों की जान चली गई और 7 से ज्यादा घायल हो गये हैं.

Published date india.com Published: January 22, 2026 3:01 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Breaking News N
Breaking News N

जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. हादसे में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई जिससे 10 जवानों की जान चली गई और 7 से ज्यादा घायल हो गये हैं.

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.