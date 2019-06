नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महरौली में इलाके में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. एक शख्स ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की कथित तौर पर गला काटकर हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि एक निजी शिक्षक उपेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके अवसाद से पीड़ित होने का संदेह है.

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) विजय कुमार ने बताया कि उसने पत्नी अर्चना, दो महीने की बेटी, पांच साल के बेटे और सात साल की बेटी की शनिवार को तड़के गला काटकर हत्या कर दी. हत्या के समय आरोपी की सास महरौली में उसके दो कमरों के मकान में मौजूद थीं.

DCP South Delhi: Upendra Shukla was staying in Mehrauli with his family and used to give private tuition. He murdered his wife and 3 children by slitting their throats.The knife used for committing the murders has been recovered.He has written a note admitting to the crime #Delhi pic.twitter.com/oj0BpJqWWS

