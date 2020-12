इंफाल / कोहिमा: मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध दजुकोउ घाटी में भीषण आग लग गई, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ. घाटी – एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, मौसमी फूलों और जैव-विविधता के लिए प्रसिद्ध है. घाटी में लगी प्रचंड आग का इतनी विशाल थी कि यह कोहिमा से दिखाई दे रही थी. Also Read - गृह मंत्रालय ने Nagaland को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया, लागू रहेगा AFSPA कानून- जानें क्या हैं इसके मायने...

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार रात एक ट्वीट में कहा "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक दजुकोउ घाटी के जंगल में आग लग गई है. यह संभवत: नागालैंड की ओर से लगभग 2-3 दिन पहले शुरू हुआ था और हमारी तरफ बढ़ गया था."

Wildfire at Dzuko valley Officials and villagers could not enter the burning areas as the scale of fire is too large with strong winds and there is no proper equipment it may be difficult to control by manpower. The grasses are dry, More manpower are sending with equipment. pic.twitter.com/2RrDRfEDov

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) December 30, 2020