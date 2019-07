नई दिल्ली: देश में नये राजनीतिक संस्कार की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में एक जमात ने डा. बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसी महान विभूतियों की ‘प्रतिकूल छवि’ गढ़ने का प्रयास किया और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को मिटाने का प्रयास किया. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने ठान लिया है कि दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में एक बहुत बड़ा आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा.

PM Modi: A museum for all former Prime Ministers who have served the country will be made. I invite their family members to share aspects of lives of former prime ministers, be it IK Gujral ji, Charan Singh ji, Deve Gowda ji and Dr. Manmohan Singh ji pic.twitter.com/XOdp4NroYm

— ANI (@ANI) July 24, 2019