ओडिशा: शुक्रवार को ओडिशा में एक बार फिर एक नक्सली के आत्मसमर्पण की खबर सामने आई. रायगढ़ पुलिस के सामने एक नक्सली महिला ने जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था अपने बच्चे के साथ आत्मसमर्पण कर लिया. इस मुद्दे पर पुलिस ने सहज कदम उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार नक्सली और उसके बच्चे का पुनर्वास किया जाएगा.

Odisha: A woman naxal, with a reward of Rs 1 Lakh on her head, surrendered before Rayagada Police along with her baby, yesterday. Police says that the naxal and her baby will be rehabilitated as per the state govt’s policy. pic.twitter.com/ZGrabDIbrj

— ANI (@ANI) November 8, 2019