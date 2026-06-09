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हिंद महासागर में होगा भारत का दबदबा! इस जगह 13000 करोड़ से एयरपोर्ट बना रही सरकार, धरे रह जाएंगे चीन के अरमान

अंडमान-निकोबार भारत का अंतिम छोर है. सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र बेहद अहम है. यह मलक्का स्ट्रेट के बेहद पास है. यह ऐसी रणनीतिक लोकेशन है, जहां से चीन का करीब 80 प्रतिशत कच्चा तेल और 70 प्रतिशत LNG जाता है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 9, 2026, 8:04 PM IST
हिंद महासागर में होगा भारत का दबदबा! इस जगह 13000 करोड़ से एयरपोर्ट बना रही सरकार, धरे रह जाएंगे चीन के अरमान
ग्रेट निकोबार द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रूट में एक मलक्का स्ट्रेट (Malacca Strait) के बेहद करीब स्थित है. (PTI)

हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर करीब 13,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नए ग्रीनफील्ड सिविल-मिलिट्री एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन INS बाज के विस्तार की पुरानी योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. यह एयर स्टेशन 2012 से एक्टिव है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, नौसेना के एयरफील्ड INS बाज के विस्तार के बजाय अब चिंगेन में बनने वाले नए ग्रीनफील्ड ड्यूल यूज (मिलिट्री और सिविल इस्तेमाल) एयरफील्ड पर फोकस किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारी ने कहा कि नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ग्रेट निकोबार द्वीप पर गलाथिया बे के पास चिंगेन में बनाया जाएगा.

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कैंपबेल बे में स्थित INS बाज़ एयरफील्ड

ग्रेट निकोबार, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार आईलैंड्स का हिस्सा है. INS बाज़ इसी द्वीप पर कैंपबेल बे में स्थित है. ये प्रस्तावित एयपोर्ट की जगह से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में है.

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भारत के लिए क्यों अहम है ग्रेट निकोबार?

ग्रेट निकोबार द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रूट में एक मलक्का स्ट्रेट (Malacca Strait) के बेहद करीब स्थित है. वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. ऐसे में यहां मजबूत हवाई और नौसैनिक बुनियादी ढांचा भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त दिला सकता है.

नए एयरपोर्ट से क्या फायदा

रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का मानना है कि नया एयरपोर्ट भारत की निगरानी क्षमता बढ़ाएगा. जरूरत पड़ने पर सैन्य विमानों, निगरानी प्रणालियों तथा राहत अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा.

INS Baaz का विस्तार क्यों छोड़ा गया?

कई वर्षों से योजना थी कि ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे स्थित एयरफील्ड INS बाज की रनवे क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि बड़े एयरक्राफ्ट का विमानों का संचालन हो सके. हालांकि, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण यह योजना व्यवहारिक नहीं मानी गई.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, INS बाज के आसपास ऊंची पहाड़ियां, तटीय भू-आकृति और समुद्री क्षेत्र मौजूद हैं. रनवे विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर पहाड़ काटने और तटीय ड्रेजिंग की जरूरत पड़ती, जिससे पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता था. इसलिए सरकार ने नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकल्प चुना. हालांकि, INS बाज को बंद नहीं किया जाएगा. वह अपनी वर्तमान भूमिका में काम करता रहेगा. नया एयरपोर्ट उसकी क्षमताओं को अतिरिक्त सहारा देगा.

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90,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, यह लगभग 90,000 करोड़ की मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट है. इसमें इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और एक नया टाउनशिप विकसित करने की योजना है. सरकार का तर्क है कि यह भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापार और इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए जरूरी है.

ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट से कैसे धरे रह जाएंगे चीन के अरमान

हिंद महासागर में भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है. अब ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को इस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल माना जा रहा है. ग्रेट निकोबार द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है. चीन के आयात-निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है. चीन लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ग्रेट निकोबार में भारत का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार होने के बाद भारत इस रास्ते पर पहले से कहीं अधिक निगरानी रख सकेगा.

चीन के ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ को जवाब

चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों और रणनीतिक ठिकानों का एक नेटवर्क विकसित किया है. जिसे अक्सर String of Pearls कहा जाता है. इसमें पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती जैसे ठिकाने शामिल हैं. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भारत की ओर से इस रणनीति का जवाब माना जा रहा है. इससे भारत अपने समुद्री प्रभाव क्षेत्र को और मजबूत कर सकेगा.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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