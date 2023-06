बॉर्डर पार से नापाक हरकतें जारी, BSF ने अमृतसर में ड्रोन मार गिराया, 3 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ी गई

जम्मू-कश्मीर हो या पंजाब, सीमापार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रहीं. एक तरफ जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवादियों की खेप भेजी जाती है, तो दूसरी तरफ पंजाब में नशा. पंजाब में नशे की खेप पहुंचाने के लिए सीमापार से उड़ान भरने वाले एक ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया है.

BSF ने अमृतसर के अटारी में जिस ड्रोन को मार गिराया है वह नशे की खेप पहुंचाने आया था. BSF ने बताया कि इस ड्रोन से करीब 3.2 किलो हेरोइन पकड़ी गई है. अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए जब ड्रोन भारत में आया तो बीएसएफ को शक हुआ और जवानों ने ड्रोन को मार गिराया.