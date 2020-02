नई दिल्ली: स्पाइसजेट की एक बैंकॉक-दिल्ली उड़ान में सवार एक यात्री को नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के संदेह में गुरुवार को अलग रखा गया है. स्पाइसजेट ने एक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी. स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, ”13 फरवरी, 2020 को बैंकॉक से दिल्ली के बीच चलने वाली स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी-88 में सवार एक यात्री के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदेह हुआ.”

एयरलाइन्स ने कहा कि विमान के दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन ने यात्री को अलग रखा.

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, ”वह सीट संख्या 31एफ पर बैठा था और उस कतार में वह अकेला यात्री था. विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन (एपीएचओ) ने विमान दिल्ली में उतरने के बाद यात्री को अलग रखा है.”

SpiceJet spokesperson: On Feb-13, a passenger travelling on SpiceJet flight SG-88 operating between Bangkok and Delhi was suspected of COVID-19. The passenger was quarantined by Airport Health Organisation (APHO) after landing in Delhi. #Coronavirus pic.twitter.com/1dWau6qDsG

