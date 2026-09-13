मैं बीमार नहीं हूं... मायावती के घर पर बजी आकाश आनंद के फोन की घंटी, क्या हुआ जिससे फिर गुस्से में बसपा सुप्रीमो?

BSP Supremo Mayawati: सु्प्रीमो मायावती ने कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने काम में लगी हुई हैं. उनके बीमार होने की खबर निराधार है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/a-phone-call-from-akash-anand-received-at-mayawati-s-residence-what-happened-that-made-the-bsp-supremo-angry-again-8523243/ Copy

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती. (photo credit, IANS)

BSP Supremo Mayawati: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर से हमला बोला है. मायावती ने कहा कि उनके अस्वस्थ होने की खबरें पूरी तरह निराधार हैं और वह अपना काम कर रही हैं. मायावती ने कहा कि अब भी आकाश आनंद अपने ससुर व पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ के इशारे पर चल रहे हैं. मायावती ने कहा कि पिछले एक-दो दिनों से पार्टी से निकाले गए कुछ लोगों की ओर से कार्यकर्ताओं के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि वह बीमार हैं. मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर पूरी ताकत से जुट जाने का आह्वान किया है.

क्या है आकाश आनंद के फोन कॉल की कहानी

मायावती ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सही जानकारी देने के लिए उन्हें स्वयं सामने आना पड़ा है. बसपा प्रमुख ने शनिवार रात हुई कथित फोन कॉल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आवास पर पार्टी इंचार्ज आलोक कुमार के फोन पर आकाश आनंद का फोन आया. आकाश आनंद ने पूछा कि क्या बहन जी अस्वस्थ हैं. इस पर आलोक कुमार ने जवाब दिया कि मायावती पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपना काम कर रही हैं.

मायावती ने बताया कि इसके बाद आकाश आनंद ने कहा कि उनकी इस कॉल के बारे में बहन जी को नहीं बताया जाए. मायावनी ने कहा कि इस फोन कॉल की मंशा अच्छी भी हो सकती है और गलत भी लेकिन यह सोचने का विषय है कि आखिर ऐसी बात क्यों कही गई. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अभी भी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है. वह अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से काम कर रहा है.

मायावती ने कहा कि पार्टी और मूवमेंट के हित में हाल के दिनों में उनके द्वारा लिए गए कड़े फैसलों से बसपा को लाभ ही हुआ है, नुकसान नहीं. कार्यकर्ताओं पार्टी मूवमेंट में हमेशा पूरी तरह जुटे रहें और आगामी चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर लग जाएं.

आनंद कुमार पार्टी के कामकाज की रिपोर्ट लेते रहेंगे

बसपा प्रमुख ने बताया कि तीन सितंबर को पार्टी की बैठक बुलाई गई थी, जो काफी लंबी चली. इसमें संगठन के काम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए पार्टी को तीन सेक्टर में बांटने का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि पहले सेक्टर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी उनके दिशानिर्देश में देखी जा रही है. अन्य क्षेत्रों को भी अलग-अलग सेक्टर में बांटा गया है. संबंधित सेक्टरों के केंद्रीय सेक्टर प्रभारी दिल्ली जाकर अपनी रिपोर्ट देते रहेंगे. मायावती ने कहा कि आनंद कुमार पार्टी के कामकाज की प्रगति रिपोर्ट लेते रहेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य सेक्टर प्रभारी का पद समाप्त कर दिया गया है और अब उनके काम की सीधी रिपोर्ट पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार उन्हें देंगे. मायावती ने हाल ही में आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाने के बाद बसपा से निष्कासित कर दिया था. वहीं, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ने भी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी.