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हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक हादसा- खाई में बस गिरने से 7 लोगों की मौत, 11 घायल

चंबा जिलें में आज एक प्राइवेट बस 100 फीट गहरी खाई में फिसलकर गिर गई. इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है. राहत और बचाव का कार्य जारी है.

Written by: Arun Kumar Edited by: Arun Kumar
Updated: August 8, 2026, 11:23 AM IST
हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक हादसा- खाई में बस गिरने से 7 लोगों की मौत, 11 घायल
  • हिमाचल प्रदेश में बेरागढ़ से चंबा को रवाना हुई थी बस
  • बस में 20-25 लोग थे सवार, 7 की मौत और 11 लोग घायल
  • एक तीव्र मोड़ पर संतुलन खो बैठी बस और 100 फीट गहरे गड्ढे में गिरी
  • दुर्घटना के बाद स्थानीय राहत और बचाव काम में जुटे स्थानीय लोग

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के खाई में गिरने की खबर है, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 11 अन्य लोग घायल हैं. यह बस बैरागढ़-चंबा मार्ग पर हुआ यह बस शर्मा ट्रेवल्स की बताई जा रही है, जब यह बस पतवार सर्किल के करीब बैरागढ़ चुलुंग मोड़ पर पहुंची तो अपना संतुलन खो बैठी.और 100 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. हादसे के वक्त बस में कम से कम 20-25 लोग सवार थे. यह दुर्घटना सुबह सवा 7 बजे के करीब की बताई जा रही है.

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घायलों में कुछ की हालत गंभीर

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन राहत और बचाव के कार्यों में जुट गया. उससे पहले ही स्थानीय लोग वह राहत और बचाव के कार्यों में जुट गए. घायलों को तीसा टाउन के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है. कई लोगों की हालत गंभीर है. स्थानीय लोगों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, बस में सवार सभी लोग स्थानीय ही थे और वे चंबा नगर की ओर जा रहे थे.

पुलिस अधीक्षक बोले- वजहों की होगी जांच

इस घटना की जानकारी देते हुए चंबा के पुलिस अधीक्षक (SP) विजय सकलानी ने बताया कि इस हादसे की वजह फिलहाल मालूम नहीं है और इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की वजह की जांच करेगी. घटना के तुरंत बाद ही वहां मौजूद स्थानीय लोग तुरंत ही यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे और बाद में पुलिस और एम्बुलेंस टीमें भी मदद के लिए वहां पहुंच गईं. यह बस सुबह करीब 6.30 बजे बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी.

बैरागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर हादसा

बताया जा रहा है कि यह अपने शुरुआती केंद्र से करीब 3 किलोमीटर ही आगे आई थी और दुर्घटना का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि जहां पर यह घटना हुई, वह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, जहां तीव्र मोड़ है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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