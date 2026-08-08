हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक हादसा- खाई में बस गिरने से 7 लोगों की मौत, 11 घायल

चंबा जिलें में आज एक प्राइवेट बस 100 फीट गहरी खाई में फिसलकर गिर गई. इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है. राहत और बचाव का कार्य जारी है.

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हिमाचल प्रदेश में बेरागढ़ से चंबा को रवाना हुई थी बस

बस में 20-25 लोग थे सवार, 7 की मौत और 11 लोग घायल

एक तीव्र मोड़ पर संतुलन खो बैठी बस और 100 फीट गहरे गड्ढे में गिरी

दुर्घटना के बाद स्थानीय राहत और बचाव काम में जुटे स्थानीय लोग

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के खाई में गिरने की खबर है, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 11 अन्य लोग घायल हैं. यह बस बैरागढ़-चंबा मार्ग पर हुआ यह बस शर्मा ट्रेवल्स की बताई जा रही है, जब यह बस पतवार सर्किल के करीब बैरागढ़ चुलुंग मोड़ पर पहुंची तो अपना संतुलन खो बैठी.और 100 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. हादसे के वक्त बस में कम से कम 20-25 लोग सवार थे. यह दुर्घटना सुबह सवा 7 बजे के करीब की बताई जा रही है.

घायलों में कुछ की हालत गंभीर

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन राहत और बचाव के कार्यों में जुट गया. उससे पहले ही स्थानीय लोग वह राहत और बचाव के कार्यों में जुट गए. घायलों को तीसा टाउन के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है. कई लोगों की हालत गंभीर है. स्थानीय लोगों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, बस में सवार सभी लोग स्थानीय ही थे और वे चंबा नगर की ओर जा रहे थे.

पुलिस अधीक्षक बोले- वजहों की होगी जांच

इस घटना की जानकारी देते हुए चंबा के पुलिस अधीक्षक (SP) विजय सकलानी ने बताया कि इस हादसे की वजह फिलहाल मालूम नहीं है और इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की वजह की जांच करेगी. घटना के तुरंत बाद ही वहां मौजूद स्थानीय लोग तुरंत ही यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे और बाद में पुलिस और एम्बुलेंस टीमें भी मदद के लिए वहां पहुंच गईं. यह बस सुबह करीब 6.30 बजे बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी.

Shimla, Himachal Pradesh | Seven killed, 11 injured after a private bus skidded off the road and met with an accident near Chalunj Mor in Himachal Pradesh’s Chamba district at 7.15 am under Patwar Circle Bairagarh: State Emergency Operation Centre (SEOC). — ANI (@ANI) August 8, 2026

बैरागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर हादसा

बताया जा रहा है कि यह अपने शुरुआती केंद्र से करीब 3 किलोमीटर ही आगे आई थी और दुर्घटना का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि जहां पर यह घटना हुई, वह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, जहां तीव्र मोड़ है.