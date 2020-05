नई दिल्‍ली: विश्‍वव्‍यापी कोरोना महामारी के बीच देशभर में लागू लॉकडॉउन के चलते देश के बड़े-बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्‍बे तक वीरान पड़े हुए हैं. लॉकडॉउन के दौरान कई शहरों की सड़कों पर तो जंगली जानवर भी आराम से घूमते हुए दिखाई दे चुके हैं. ऐसा ही कुछ आज यानि गुरुवार को सुबह तेलंगाना में हुआ. Also Read - Domestic Flight Booking/Air India: एयर इंडिया में इस दिन से शुरू हो सकती है बुकिंग, सिर्फ 2 जून तक का है समय

Telangana: A leopard was spotted sitting at Kattedan underbridge near Mailardevpally Police Station in Rangareddy district today morning. It later escaped into a nearby open space before it could be caught. A rescue operation by Police and forest officials is underway. pic.twitter.com/MJVQ9qC3Lt

— ANI (@ANI) May 14, 2020