नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडॉउन के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली से दूसरी श्रमिक स्पेशन ट्रेन शुक्रवार को 1200 फंसे हुए मजदूरों के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई. वहीं, दिल्‍ली सरकार ने कहा है कि वह प्रवासी मजदूरों का किराया वहन करेगी. Also Read - Coronavirus In Bihar : संक्रमितों का कुल आंकड़ा 563 हुआ, 38 में से 35 जिले प्रभावित

श्रमिकों को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाया गया और कुछ श्रमिकों को महानगर की सरकार द्वारा संचालित आश्रय घरों से पुलिस के वाहनों में ले जाया गया. Also Read - IRCTC/Indian Railway: प्रवासी मजदूर व छात्र भेजे जा रहे घर, स्टेशनों पर उमड़ रही परिजनों की भीड़

अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के करीब 350 कर्मी, राज्य सरकार के 100 कर्मचारी और रेलवे के करीब 200 कर्मचारी एक-दूसरे से समन्वय कर रहे हैं. Also Read - COVID-19: देशभर में बीएसएफ के 115 जवान करोना संक्रमित, मुख्यालय ने दी जानकारी

Delhi: A ‘Shramik special train’ carrying around 1200 migrants left from New Delhi railway station for Muzaffarpur, Bihar, earlier today. pic.twitter.com/z1UmSijR38

— ANI (@ANI) May 8, 2020