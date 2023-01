कश्मीर के सोनमर्ग में आया बड़ा एवलांच, Video में देखें कैसे पहाड़ से खिसकी टनों बर्फ

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है. भारी बर्फबारी के कारण ही सैलानी शिमला, मसूरी, श्रीनगर जैसे इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, ताकि बर्फबारी का नजारा कर सकें. लेकिन यह भारी बर्फबारी कई बार अपने साथ भारी मुसीबत भी लेकर आती है. खासतौर पर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के दौरान एवलांच आने का खतरा भी होता है.

कश्मीर के गांदेरबल जिले के अंतर्गत आने वाले सोनमर्ग इलाके के जोजिला में एक अवलांच आया है. बता दें कि जहां यह एवलांच आया है वह वार्षिक अमरनाथ यात्रा के अहम पड़ाव बालटाल के पास है. एवलांच की वजह से अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है.