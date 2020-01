चेन्नई: तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में शुक्रवार की सुबह तर्कवादी नेता ई वी रामास्वामी पेरियार (E. V. Ramasamy Periyar) की प्रतिमा टूटी फूटी हालत में मिली. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि जिले के सलावाक्कम में गुरुवार को सुबह प्रतिमा क्षतिग्रस्त हालत में मिली, जिससे इलाके में खलबली मच गई. राजनीतिक नेताओं ने प्रतिमा की तोड़फोड़ की निंदा की है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब पिछले सप्ताह सुपरस्टार रजनीकांत की द्रविड़ नेता के बारे में एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी के बाद तमिलनाडु में पेरियार पर फिर से बहस छिड़ी गई है. तोड़फोड़ के बाद प्रतिमा को कपड़े से ढंक दिया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Tamil Nadu: A statue of Periyar was found vandalised in Chengalpattu. Police is present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/DLmJ4NMlaj

— ANI (@ANI) January 24, 2020