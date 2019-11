नई दिल्‍ली: देश की राजधानी में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के परिसर में स्‍थित स्‍वामी विवेकानंद की मूर्ति के साथ कुछ शरारती तत्‍वों ने तोड़फोड़ की है. मूर्ति को कपड़े से ढंक दिया गया. मूर्ति के प्‍लेटफार्म पर शब्‍द भगवा भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. अभी इस बारे में विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है.

वहीं, बीते कुछ दिनों ये जेएनयू में बवाल चल रहा है. बुधवार को कुलपति एम जगदीश कुमार से छात्रावास फीस वृद्धि को लेकर उनसे बातचीत के लिए पहुंचे छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक में उनके खिलाफ दीवारों पर जगह- जगह नारे लिख दिए थे.

Delhi: A statue of Swami Vivekananda inside Jawaharlal Nehru University(JNU) was vandalized by miscreants.More details awaited. pic.twitter.com/UM8QPWjlOU

जेएनयूएसयू की अगुवाई में सैंकड़ों विद्यार्थी कुलपति से बात करने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक में घुस गए और बिल्डिंग में उनके एवं अन्य अधिकारियों के नहीं मिलने पर उन्होंने उनके कार्यालय के समीप की दीवारों पर कई बातें लिख दीं.

शाम तक फीस में वृद्धि आंशिक रूप से वापस ले ली गई और जेएनयू प्रशासन ने कहा कि छात्रावास नियमावली मसविदा से ड्रेस कोड और आने जाने के समय से जुड़े उपबंध भी हटा दिए गए हैं.

Delhi: Latest visuals from Jawaharlal Nehru University (JNU) admin block as students continue to protest, alleging that only a partial roll back in the fee was done. pic.twitter.com/zHmvAbXJDb

— ANI (@ANI) November 14, 2019