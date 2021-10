गुवाहाटी: असम के निलंबित पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रौनक अली हजारिका (Raunak Ali Hazarika) को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति (disproportionate assets case) रखने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया गया है कि आईपीएस रौनक अली हजारिका की अधिक संपत्ति 164.80 प्रतिशत पाई गई है. उनके आवास से विदेशी मुद्राओं समेत पर्याप्त साक्ष्य जमा कि गए हैं. उन्‍हें गृह विभाग की आवश्यक अनुमति के बिना 2011 से कथित तौर पर कई बार विदेश जाने के मामले में इस साल जुलाई में निलंबित किया गया था.Also Read - अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले और दो थाना क्षेत्र AFSPA के तहत ‘अशांत’ घोषित, इस राज्य से लगती है सीमा

असम पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने हजारिका की संपत्ति उनकी आय के वैध स्रोतों से बेमेल पाई, जिसके बाद कार्रवाई की गई. विज्ञप्ति के अनुसार उनके खिलाफ मामला दर्ज किये जाने के बाद जांच शुरू की गई और पाया गया कि हजारिका ने 1992 से 2021 के बीच आय से अधिक चल और अचल संपत्ति जमा की. Also Read - असम के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, बोले- 'दरांग हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ, प्रतिबंध लगाए केंद्र सरकार'

A suspended deputy inspector general (DIG) of Assam Police was arrested on Tuesday in connection with a disproportionate assets case.

