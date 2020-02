नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले को संज्ञान में लिया है. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोमवार को इसकी पुष्टि की. एनसीडब्ल्यू का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को गार्गी कॉलेज जाएगा.

गार्गी कॉलेज के कुछ छात्राओं ने शनिवार को आरोप लगाया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) समर्थक बताए जा रहे कुछ लोग शराब पीकर कॉलेज में घुस गए थे और उन्होंने छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया था.

छात्राओं ने कहा कि यह घटना कुछ दिन पहले वार्षिकोत्सव रिवेरी के तीसरे दिन घटी थी. कुछ लोग शराब पीकर कथित रूप से कॉलेज में घुस गए थे और छात्राओं के साथ मारपीट की थी.

Delhi: A team of National Commission for Women (NCW) arrives at Gargi College. Students of Gargi College have alleged sexual assault by outsiders. https://t.co/rVo3VFnLiu pic.twitter.com/wiekjF76zN

— ANI (@ANI) February 10, 2020