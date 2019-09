श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के गांदेरबल जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. सेना के एक अधिकारी ने बताया कि गांदेरबल के त्रुमखाल इलाके में आज शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. अधिकारी ने बताया कि मौके से एक हथियार भी बरामद हुआ है.

इससे पहले शुक्रवार को गोलियों की आवाज सुनाई देने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में घहन तलाशी अभियान शुरू किया था. इसके लिए अधिकारियों ने घेराबंदी करके तलाशी शुरू की थी. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू के डोडा मार्ग में कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दी थी जिसके बाद पुलिस ने तलाशी शुरू की थी.

Jammu and Kashmir: Exchange of fire underway in Batote in Ramban. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/yAvH6AhHiY — ANI (@ANI) September 28, 2019

CRPF: Unknown terrorists hurled a grenade on troops& escaped, early morning today. Security forces carried out search ops&cornered terrorists in Main Market,Batote. Terrorists have taken 1 civilian as hostage.Intermittent firing is underway. (Visual deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Qn8SWYk1gT — ANI (@ANI) September 28, 2019

अधिकारियों ने बताया कि रामबन जिले में दो संदिग्धों के देखे जाने की मिली थी. उन्होंने कहा कि संदिग्धो ने एक वाहन को रोकने की कोशिश की लेकिन वाहन चालक उनकी चाल को समझ गया और उसने गाड़ी नहीं रोकी. चालक ने तुरंत इसकी जानकारी पास की पुलिस चौकी को दी. अधिकारियों ने कहा कि जब पुलिस चेकिंग कर रही थी उस दौरान आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेके और गोलियां चलाईं.

Jammu&Kashmir: Exchange of fire underway at Batote in Ramban after 2 suspicious individuals tried to stop a civil vehicle, early morning today. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/lGXitG66kS — ANI (@ANI) September 28, 2019

आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना के साथ पुलिस भी पूरे दस्ते के साथ है. अधिकारियों का कहना है कि हमारी यही कोशिश है कि वे यहां से बच के ना जा सके. खबर मिलने तक इस पूरे अभियान में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है. सुरक्षा को देखते हुए आस पास के राजमार्गों में आवाजाही रोक दी गई है.