Coronavirus New Strain News: देश में आज गुरुवार को सुबह तक ब्रिटेन (United Kingdom) में पाए गए Coronavirus के नए रूप स्‍ट्रेन (strain) के 25 मरीज अब तक मिल चुके हैं. यह तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस का बदला हुआ रूप है. वहीं, दिल्‍ली में अब तक इस नए वायरस से संक्रमित चार लोग मिल चुके हैं. दिल्‍ली सरकार ने नए कोरोना वायरस संक्रमण के चलते आज गुरुवार को राजधानी में नए साल की पूर्व रात और एक जनवरी 2021 की रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया है.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि भारत में अभी तक कोरोना वायरस के नए रूप स्‍ट्रेन के कुल 25 मरीज मिल चुके हैं. 4 नए केस एनआई पुणे और केस आईजीआईबी दिल्‍ली की जांच में मिले हैं. सभी 25 मरीजों को स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा केंद्रों में शारीरिक दूरी के साथ रखा जा रहा है.

दिल्‍ली में 4 मरीज, लगा नाइट कर्फ्यू

दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा, दिल्ली में कोरोनावायरस के नए वारियंट स्‍ट्रेन से चार मरीज पॉजिटिव मिले हैं. उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अधिक यात्री नहीं पहुंच रहे हैं. हम उन लोगों को ट्रेस और मॉनिटर कर रहे हैं, जो पहले ही आ चुके हैं.

Four patients have been found to be positive for the new strain of Coronavirus in Delhi. Flights have been banned and more passengers are not arriving. We are tracing & monitoring people who have already arrived: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/jzoyb6ek3F

— ANI (@ANI) December 31, 2020