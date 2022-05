जम्मू: जम्मू के सांबा सेक्टर में चक फकीरा सीमा चौकी के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) से सटी एक पाकिस्तानी सुरंग का पता चला है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा, “मंगलवार को बीएसएफ द्वारा चक फकीरा बॉर्डर चौकी के एओआर (एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी) में एक विशेष सुरंग जांच अभ्यास किया गया था.Also Read - पाक में आतंक की यूनिवर्सिटी: हिजबुल आतंकियों के खिलाफ NIA की स्‍पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर

A small opening found in the general area near fencing in the Samba area suspected to be a tunnel. A detailed search will be carried out early in the morning: PRO BSF Jammu pic.twitter.com/xEDoHWcCvB

— ANI (@ANI) May 4, 2022