नई दिल्‍ली: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में एक बोरवेल में 80 घंटों से अधिक समय तक गिरे दो साल के बच्चे सुजीत विल्‍सन को बचाया नहीं जा सका. से 88 फुट की गहरे बोर में फंसेे मासूम को बचाने की हरसंभव कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका. उसका क्षत विक्षत शव ही मिल सका है. यह बच्चा बीते 25 अक्‍टूबर को शुक्रवार की शाम को साढ़े पांच बजे अपने घर के समीप खेलते समय बोरवेल में गिर गया था.

सुजीत को को बचाने के लिए तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्‍सों में दुआएं और प्रार्थनाएं की गई थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेताराहुल गांधी ने भी मासूम बच्‍चे की सलामती के लिए दुआएं की थीं. बच्‍चे के शव का अस्‍पताल मेंं शार्ट पीएम के बाद शव पर‍िजन को सौंप द‍िया गया है.

Tiruchirappalli: Body of 2-year-old #SujithWilson who lost his life after he fell into a borewell on October 25 is being taken to his residence in Nadukattupatti following an autopsy. #TamilNadu https://t.co/bQCGGbc44b pic.twitter.com/q1maWKHOdq

— ANI (@ANI) October 29, 2019