नई दिल्लीः सफरदरगंज हॉस्पिटल में शुक्रवार की रात उन्नाव रेप की पीड़िता ने आखिरी सांस ली. पीड़िता की मौत के बाद लोगों में जमकर गुस्सा है. पीड़िता के परिजनों के साथ साथ जनता आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है. इस बीच दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. सफरदरगंज हॉस्पिटल के बाहर एक महिला ने अपनी बच्ची पर पेट्रोल डाल दिया.

दरअसल महिला उन्नाव की बेटी के साथ हुई हैवानियत के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी. तभी उसने अपनी छह साल की बेटी पर पेट्रोल डाल दिया इसके बाद वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया. घटना के बाद नाबालिक बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है.

Delhi: A woman protesting against Unnao rape case, threw petrol on her 6 year old daughter, outside Safadrjung hospital. The girl has been taken to emergency for the treatment, woman has been taken into custody by Police pic.twitter.com/IbCuQBIoeG

