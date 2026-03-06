Hindi India Hindi

अब बर्थ सर्टिफिकेट से लिंक होगा आधार कार्ड, जान लीजिए सरकार क्यों ला रही ये नियम? क्या है पूरा प्रोसेस?

भारत में करीब 95% लोगों का आधार कार्ड बन चुका है.

आधार कार्ड हमारे देश में एक यूनिक डॉक्यूमेंट है. इसे सभी जगह आईडी प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है. आज मोबाइल फोन के लिए एक सिम कार्ड खरीदने, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने, बैंक अकाउंट खोलने या बड़ी से बड़ी बिजनेस डील तक में आधार कार्ड (Aadhaar Card ) की जरूरत पड़ती है. ट्रांसपिरेंसी को बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया. फिर वोटर्स आईडी से आधार को लिंक कराने की बात हुई. अब बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

बर्थ सर्टिफिकेट से कहां से बनेगा?

बर्थ सर्टिफिकेट एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट होता है. ये नवजात की पहचान और उसकी नागरिकता को साबित करता है. नगर निगम या परिषद, ग्राम पंचायत, भारतीय वाणिज्य दूतावास या दूतावास, और अधिसूचित क्षेत्र परिषद या प्राधिकरण जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं.

बर्थ सर्टिफिकेट से आधार को क्यों कराया जा रहा लिंक?

बच्चे का भी आधार कार्ड बनाना अनिवार्य है. इसे बाल आधार कहते हैं. बाल आधार को बच्चे के 5 साल की उम्र और 15 साल की उम्र में अपडेट कराना जरूरी होता है. इस दौरान बच्चे की बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट होती है. बाल आधार को बर्थ सर्टिफिकेट से इसलिए लिंक कराया जा रहा है, ताकि बच्चे की सारी डिटेल एक ही समय में एक ही जगह पर अपडेट हो जाए.लिंकिंग होने के बाद स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाएं, बीमा, पासपोर्ट और कई जरूरी काम बेहद आसान हो जाते हैं.

अभी 16 राज्यों में मिल रही लिंकिंग की सुविधा

अभी 16 राज्यों में ही नवजात बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आधार लिंक करने की सुविधा मिल रही है. ये प्रक्रिया एक साल पहले शुरू हुई थी. इसमें धीरे-धीरे कई राज्य जुड़ते गए. बाकी राज्यों में भी इस दिशा में काम चल रहा है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में सभी राज्यों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी. इससे उन लोगों को आसानी होगी, जिनके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है.

कैसे लिंक करें आधार और बर्थ सर्टिफिकेट?

अगर बच्चा बड़ा हो चुका है या आपके पास पहले से बर्थ सर्टिफिकेट और आधार दोनों मौजूद हैं. तब लिंकिंग आसान है.

इसके लिए आपको Civil Registration System की वेबसाइट पर जाना होगा.

फिर लॉगिन करके Birth Registration सेक्शन खोलें.

अब आधार लिंक का ऑप्शन चुनें.

बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल OTP दर्ज करें.

अगर रिकॉर्ड मैच हो जाता है, तो दोनों दस्तावेज तुरंत लिंक हो जाते हैं.

अगर जानकारी गलती होती है, तो UIDAI सर्विस सेंटर पर जाना पड़ता है.

कैसे होगी आधार और बर्थ सर्टिफिकेट की लिंकिंग?

अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद उसकी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दर्ज हो जाती हैं. यह जानकारी सीधे ऑनलाइन CRS पोर्टल पर जाती है.

इसी रजिस्ट्रेशन में बच्चे का नाम, जन्म की तारीख, समय, लिंग और माता पिता की डिटेल्स जोड़ी जाती है.

नए सिस्टम में यहीं से आधार की प्रोसेस भी शुरू हो सकती है.

आवेदन करते समय आधार ऑप्शन चुनकर बच्चे का आधार नंबर दर्ज किया जाता है.

छोटे बच्चों का बायोमेट्रिक तुरंत नहीं लिया जाता. इसलिए पहले एक अस्थायी आधार नंबर जारी होता है. जो बाद में अपडेट किया जा सकता है.

