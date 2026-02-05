Hindi India Hindi

क्या आधार कार्ड की भी होती है Expire Date? जानिए कब डिएक्टीवेट हो सकता है आपका कार्ड

आज के समय में आधार कार्ड भारत में सबसे अहम पहचान पत्र बन चुका है. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या आधाक कार्ड एक्सपायर हो सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां..

आज के समय में आधार कार्ड भारत में सबसे अहम पहचान पत्र बन चुका है. बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, मोबाइल सिम, पैन कार्ड और टैक्स से जुड़े कामों तक, हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या आधार कार्ड की भी कोई वैधता होती है? क्या कुछ साल बाद यह अपने आप इनवैलिड हो सकता है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी चलती रहती हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

आधार कार्ड की वैधता को लेकर UIDAI का साफ जवाब

यूआईडीएआई (UIDAI) यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. एक बार आधार बन जाने के बाद यह जीवनभर मान्य रहता है. इसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समय-समय पर रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती. अगर किसी वयस्क व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ है, तो वह बिना अपडेट के भी पूरी तरह वैध माना जाता है.

कब आधार कार्ड हो सकता है अमान्य?

हालांकि, एक खास स्थिति में आधार कार्ड को अमान्य माना जा सकता है. यह स्थिति बच्चों के आधार कार्ड से जुड़ी है. 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बिना बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) के बनाया जाता है. ऐसे बच्चों के लिए 5 साल की उम्र में पहला बायोमेट्रिक अपडेट और 15 साल की उम्र में दूसरा अपडेट कराना अनिवार्य होता है. अगर यह जरूरी अपडेट नहीं कराया जाता, तो बच्चे का आधार कार्ड अमान्य माना जा सकता है और भविष्य में सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है.

आधार अपडेट कराना क्यों जरूरी माना जाता है?

UIDAI के अनुसार, अगर कोई वयस्क व्यक्ति 10 साल तक भी आधार अपडेट नहीं कराता है, तब भी उसका आधार कार्ड मान्य रहता है. लेकिन फिर भी समय-समय पर जानकारी अपडेट कराने की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए ताकि नाम, पता, मोबाइल नंबर या फोटो में किसी तरह की गलती न रहे और भविष्य में बैंक, सरकारी योजना या किसी अन्य सेवा में दिक्कत न आए. आधार अपडेट कराने से आपकी पहचान और जानकारी हमेशा सही और भरोसेमंद बनी रहती है.

आधार अपडेट की फीस

बच्चों के आधार कार्ड का अपडेट पूरी तरह मुफ्त होता है. 5 साल और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए सरकार कोई शुल्क नहीं लेती. वहीं, वयस्कों के आधार अपडेट के लिए मामूली शुल्क देना होता है. यह शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी में क्या बदलाव करा रहे हैं. आधार अपडेट की प्रक्रिया नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाकर आसानी से पूरी की जा सकती है.

