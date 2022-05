केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की उस एडवाइजरी (UIDAI Latest Advisory) को वापस ले लिया है, जिसमें आम जनता को अपने ‘आधार’ (Aadhaar Card Latest Update) की फोटोकॉपी शेयर करने को लेकर आगाह किया गया था. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वह Aadhaar Card की फोटोकॉपी शेयर नहीं करने के परामर्श वाली विज्ञप्ति को वापस ले रहा है, क्योंकि इसकी गलत व्याख्या हो सकती है.Also Read - Aadhaar Card Update: UIDAI ने फोटो कॉपी की बजाय 'मास्क्ड आधार' का उपयोग करने की दी सलाह, जानें डाउनलोड करने का क्या है तरीका

मंत्रालय ने कहा, ‘प्रेस विज्ञप्ति में लोगों को सलाह दी गई थी कि वे किसी भी संगठन के साथ अपने आधार (Aadhaar Card Latest Update) की प्रति साझा न करें, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है. इसकी जगह पर आधार संख्या के सिर्फ अंतिम चार अंकों को दर्शाने वाले आधार (Masked Aadhaar Card) का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें आधार संख्या (Aadhaar Number) के पहले आठ अंक छिपे रहते हैं और सिर्फ अंतिम चार अंक ही दिखते हैं. लेकिन इस विज्ञप्ति की गलत व्याख्या की आशंका को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है.’ Also Read - Aadhaar Card Latest News: आधार से जुड़ी किसी भी जानकारी और अपडेट के लिए डायल करें सिर्फ यह नंबर, मिलेगा हर समस्या का समाधान

#Aadhaar holders are advised to exercise normal prudence in using and sharing their Aadhaar numbers.

In view of possibility of misinterpretation the press release issued earlier stands withdrawn with immediate effect.https://t.co/ChmbVs8EjJ@GoI_MeitY @PIB_India

