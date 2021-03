Aadhaar PAN Link Last Date Extension News: केंद्र सरकार ने Aadhaar Card ने PAN को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. Aadhaar से PAN को लिंक करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. Also Read - PAN Aadhaar Card Link Last Date: पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख आज, नहीं किया यह काम तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय

Income Tax India के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'केंद्र सरकार COVID-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर आधार नंबर को PAN से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक बढ़ाती है. मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है.

Date for issue of notice under section 148 of Income-tax Act,1961, passing of consequential order for direction issued by the Dispute Resolution Panel (DRP) & processing of equalisation levy statements also extended to 30th April, 2021.(2/2)

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021