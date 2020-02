नई दिल्ली: यूआईडीएआई (UIDAI)आई ने मंगलवार को कहा कि उसके हैदराबाद कार्यालय ने कथित तौर पर गलत तरीका अपनाकर आधार नंबर प्राप्त करने के लिए 127 लोगों को नोटिस भेजे हैं, हालांकि यह जोड़ा कि इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद नोटिस जारी किए.

Unique Identification Authority of India: There are news items in certain section of media regarding UIDAI issuing notices of inquiry to some residents for obtaining Aadhaar on false pretense on complaints from the State Police which suspect them of being illegal immigrants.(1/3) pic.twitter.com/tMMb9XYTW7 — ANI (@ANI) February 18, 2020

Unique Identification Authority of India: UIDAI clarifies that these reports are not presented in correct perspective and Aadhaar has got nothing to do with the citizenship issue as such. Aadhaar is not a document of citizenship. (2/3) https://t.co/QpxNKKtZjj — ANI (@ANI) February 18, 2020

Unique Identification Authority of India: UIDAI has been mandated under the Aadhaar Act to ascertain residency of a person in India for 182 days prior to applying for Aadhaar. Also, SC in its landmark decision has directed UIDAI not to issue Aadhaar to illegal immigrants. (3/3) https://t.co/QpxNKKtZjj — ANI (@ANI) February 18, 2020

बयान में कहा गया कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है और आधार अधिनियम के तहत यूआईडीएआई को यह सुनिश्चित करना होता है कि आधार के लिए आवेदन करने से पहले कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिनों से रह रहा है. उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यूआईडीएआई को अवैध प्रवासियों को आधार नहीं जारी करने का निर्देश दिया था.