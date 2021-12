Aadhaar Voter Link News:अब आपका वोटर कार्ड (Voter Card) भी जल्द ही आधार कार्ड (Aadhaar) से जुड़ जाएगा. लोकसभा के बाद सरकार ने चुनाव विधि (संशोधन) विधेयक, या ‘चुनाव सुधार विधेयक’ 2021 को राज्यसभा से भी पारित करवा लिया है. अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर यह कानून बन जाएगा. सरकार का यह कदम से मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने में मददगार साबित होगा. मालूम हो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दी थी. इस विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए विधेयक के मुताबिक, चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा. वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है. प्रस्तावित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएंगी.Also Read - BSP सांसद Danish Ali कोरोना वायरस से संक्रमित, संसद के शीतकालीन सत्र का रहे हैं हिस्सा; की यह अपील

