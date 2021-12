AAdhar Card-Voter ID Link: मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करने वाला बिल आज केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करेगी. इस निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक, 2021 को कानून मंत्री किरेन रिजिजू आज संसद में पेश करेंगे. इस बिल का मकसद ये है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन करना चाहती है. इस बिल के पारित होने के बाद नए कानून के तहत मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले लोगों से आधार कार्ड भी मांग सकेंगे.Also Read - Lakhimpur Kheri Case: विपक्ष का जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित

माना जा रहा है कि इससे सबसे बड़ा फायदा मतदाताओं को होगा, क्योंकि इससे मतदाताओं की पहचान सत्यापित हो सकेगी और फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा. इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा अकसर उठता रहा है और इस बिल के पास होने के बाद फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकेगी.

Winter Session of Parliament | Election Laws (Amendment) Bill, 2021 to be introduced in the Lok Sabha today. The Bill proposes to link Aadhaar to electoral rolls. pic.twitter.com/DTZfnsa7zY

— ANI (@ANI) December 20, 2021