AAJ 12 JUNE KA MAUSAM: दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न! 46°C से सीधे 35°C, कहीं आंधी-ओले तो कहीं मूसलाधार बारिश, जानें देश का मौसम

देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है. दिल्ली-NCR में बारिश और तेज हवाओं से राहत मिलने वाली है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में भी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है.

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जानिए कब होगी झमाझम बारिश (image- ians)

दिल्ली-NCR में 12 जून को बारिश, आंधी और गरज-चमक के साथ तापमान 35°C तक गिर सकता है.

मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन आंधी, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और लू का अलर्ट जारी है.

राजस्थान में 14 जून तक तेज हवाएं, बारिश और कुछ इलाकों में ओले गिरने की संभावना है.

तमिलनाडु के कई जिलों में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है.

AAJ 12 JUNE KA MAUSAM: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोग 11 जून रात से थोड़ी राहत में हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 12 जून के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है. 12 जून की सुबह दिल्ली में सुहावना मौसम है, हवाओं में हल्की ठंडक है. विभाग के अनुसार आज तेज आंधी, गरज-चमक, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. इसके चलते अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने की संभावना है. 12 जून के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इस दिन अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज होने की संभावना है और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ और नमी वाली हवाओं के प्रभाव से पूरे एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम सक्रिय बना रहेगा. 13 जून को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा तथा गरज-चमक विकसित होने की संभावना बनी रहेगी. हालांकि इस दिन कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. 14 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री, 15 जून को 38/27 डिग्री तथा 16 जून को 39/27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मध्य प्रदेश में आंधी, ओलावृष्टि और लू का अलर्ट

मध्य प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने राज्य के कई जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और लू चलने की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में इसके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं.

राजस्थान में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

राजस्थान में गुरुवार से गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि राज्य में एक ‘वेस्टर्न डिस्टर्बेंस’ (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय हो रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार 14 जून के तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान, 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. जयपुर और अलवर समेत 12 जिलों के लिए आंधी-तूफान और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना है. मौसम प्रणाली का असर 14 जून तक पूरे राज्य में बना रहेगा. मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद, पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मौसम गर्म और शुष्क रहा; आसमान साफ रहा और तेज धूप रही.

तमिलनाडु में एक सप्ताह तक चलेगा बारिश का दौर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु के 11 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है. मौजूदा मौसम प्रणाली के कारण राज्य और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक हफ़्ते तक व्यापक बारिश होने की उम्मीद है. शुक्रवार 12 जून को तिरुनेलवेली और कोयंबटूर जिलों के पहाड़ी और आसपास के इलाकों के साथ-साथ कन्याकुमारी, नीलगिरी, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, कृष्णगिरि, धर्मपुरी, इरोड, सलेम और रानीपेट जिलों में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.