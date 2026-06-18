Aaj 18 June ka Mausam: कहीं भारी बारिश तो कहीं धूलभरी आंधी, जानिए किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन धूलभरी आंधी का भी खतरा है. देश के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा, हालांकि इस बार मानसून की कुल बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 18, 2026, 6:42 AM IST
जानें देश का मौसम. (image- AI)
जानें देश का मौसम. (image- AI)
  • 18 जून को पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत में बारिश, आंधी और तेज हवाओं की संभावना है.
  • पूर्वोत्तर, केरल और पूर्वी भारत में मानसून के चलते भारी बारिश का दौर जारी रहेगा.
  • दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन धूलभरी आंधी का भी खतरा है.
  • देश के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा, हालांकि इस बार मानसून की कुल बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है.

Aaj 17 June ka Mausam: देशभर में बारिश के मौसम ने दस्तक दे दी है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिलने के संकेत हैं. वहीं पूर्वोत्तर और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाएं और धूलभरी आंधी भी चल सकती है. 18 जून 2026 को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बारिश और आंधी की गतिविधि बढ़ने की संभावना है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वोत्तर में मानसून की प्रगति के साथ बारिश जारी रहेगी. देश के कई हिस्सों में गर्मी बनी हुई है, पर कुछ क्षेत्रों में राहत मिल सकती है. कुल मिलाकर, मानसून की आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कुल बारिश औसत से कम रहने की संभावना है.

उत्तरी भारत

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. पश्चिमी विक्षोभ के कारण 18 जून को हल्की से मध्यम वर्षा, गरज-चमक के साथ आंधी और 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 37-39°C और न्यूनतम 25-27°C रह सकता है. कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी संभव.

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पश्चिमी भारत

राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से गर्म और सूखा मौसम, पर पश्चिमी राजस्थान में 18 जून को थंडरस्क्वॉल (60-80 किमी/घंटा हवाएं) और धूल भरी आंधी की चेतावनी. कुछ जगहों पर हल्की वर्षा संभव, लेकिन कुल मिलाकर गर्मी बनी रहेगी.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगetic पश्चिम बंगाल में आंशिक से व्यापक वर्षा, गरज-चमक और 40-60 किमी/घंटा हवाएं. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा संभव. ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम के साथ कुछ राहत.

उत्तर-पूर्वी भारत

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अन्य राज्यों में व्यापक वर्षा, गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना (खासकर 18-20 जून). कुछ इलाकों में 40-60 किमी/घंटा हवाएं. मानसून सक्रिय रहने से अच्छी बारिश.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आंशिक से मध्यम वर्षा और गरज-चमक. छत्तीसगढ़ में 17 जून तक हीट वेव, लेकिन 18 जून को कुछ राहत. थंडरस्क्वॉल (50-70 किमी/घंटा) संभव.

पश्चिमी तटीय भारत

कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा. मुंबई समेत क्षेत्रों में मानसून प्रगति धीमी, जल संकट की स्थिति बनी हुई है. आर्द्र मौसम.

दक्षिणी भारत

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मानसून सक्रिय. केरल में व्यापक वर्षा, अन्य राज्यों में आंशिक से मध्यम बारिश और गरज-चमक. तेलंगाना में 18 जून तक हीट वेव संभव. हैदराबाद जैसे शहरों में 35-38°C अधिकतम.

हिमालयी क्षेत्र

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 जून को मध्यम वर्षा/बर्फबारी, गरज-चमक और ओले गिरने की संभावना. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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