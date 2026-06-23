Aaj 23 June Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी जारी, जानें देश के मौसम का हाल

Aaj 23 June Ka Mausam:  भारत के कुछ हिस्सों में 'अलनीनो' के प्रभाव की आशंका जताई गई है, लेकिन पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों पर इसका ज्यादा नकारात्मक असर पड़ने की संभावना नहीं है. पूर्वोत्तर भारत की विशेष भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां अक्सर बड़े मौसमीय प्रभावों के असर को कम कर देती हैं, जिससे देश के कई अन्य हिस्सों की तुलना में यहां मानसून की स्थिति स्थिर बनी रहती है.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 23, 2026, 6:50 AM IST
पढ़ें आज कैसा है देश का मौसम (image- IANS)
पढ़ें आज कैसा है देश का मौसम (image- IANS)
  • पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है.
  • उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी जारी है.
  • मुंबई समेत महाराष्ट्र में मॉनसून सक्रिय हुआ है.
  • पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने वाली है. 23 जून को मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. IANS की खबर के मुताबिक, अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.  24 जून को भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. अधिकतम तापमान 37 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 25 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.  26 जून को तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 27 जून को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा. अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आइए जानते देश के अन्य राज्यों का हाल

पूर्वोत्तर, असम और मेघालय में भारी बारिश का पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों खासकर असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अनुसार, 28 जून तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है. 26 जून के तक इन राज्यों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है. मौसम विभाग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. आईएमडी ने अलग से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं.

और पढ़ें: 22 June Ka Mausam: इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी का डबल अलर्ट

उत्तरी भारत

IMD के पूर्वानूमान के मुताबिक,  उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी जारी है. अधिकतम तापमान 40-44°C के आसपास रह सकता है, हालांकि कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की राहत मिल सकती है.

पश्चिमी भारत

मुंबई समेत महाराष्ट्र में मॉनसून सक्रिय हुआ है. हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल रही हैं. जलाशयों में पानी बढ़ने से राहत है, लेकिन 24 जून तक जलभराव की आशंका. गुजरात में भी कुछ जगहों पर बारिश. (स्रोत: Reuters और IMD, 22 जून 2026)

पूर्वी भारत

ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ रहा है. आगामी 48 घंटों में और प्रगति की उम्मीद. छत्तीसगढ़ में गर्मी के साथ हल्की बारिश संभव.

मध्य भारत

विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है. अगले 4-5 दिनों तक उच्च तापमान. मॉनसून की प्रगति से कुछ राहत की संभावना, लेकिन कुल वर्षा घाटा.

दक्षिणी भारत

तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो रहा है. कुछ जगहों पर भारी बारिश संभव. हैदराबाद जैसे शहरों में गर्म और आर्द्र मौसम.

पहाड़ी क्षेत्र

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल) में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद. (स्रोत: IMD Western Disturbance अपडेट)

केंद्रीय क्षेत्र

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिश्रित मौसम: गर्मी के साथ कहीं-कहीं बारिश. मॉनसून की प्रतीक्षा जारी.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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