AAj ka Musam: कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं 40°C की गर्मी, जानें आपके राज्य का क्या हाल, चेक करें IMD का अपडेट

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं दिल्ली-एनसीआर में 26 जून से बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.

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जानिए अपने राज्य के मौसम का हाल (image- ai)

25 जून को देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहेगा और भारी बारिश की संभावना है.

बिहार, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में अलर्ट जारी है.

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और बादल छाए रहने से तापमान 40°C से नीचे रह सकता है.

IMD ने भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.

देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. 25 जून को कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में गर्मी और उमस का असर बना रहेगा. मॉनसून की तेज रफ्तार, बारिश और गर्मी का मिश्रित खेल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. 24 जून तक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई हिस्सों में आगे बढ़ने के साथ 25 जून को कई क्षेत्रों में भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और कुछ इलाकों में गर्मी बनी रहेगी. आइए जानते हैं IMD प्रेस रिलीज के मुताबिक राज्यवार मौसम का हाल.

पूर्वी भारत

पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में मॉनसून सक्रिय है. कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश, गरज-चमक और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चलने की संभावना है. उत्तरी ओडिशा और बिहार में स्थानीय स्तर पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.

उत्तरी भारत

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिल्ली में अधिकतम तापमान 38-40°C के आसपास रहने की संभावना है, हल्की बारिश या गरज संभव. हिमाचल और उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश.

दिल्ली-एनसीआर में 26 जून से बारिश के आसार

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इस पूरे सप्ताह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है. साथ ही बीच-बीच में हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं लोगों को गर्मी और उमस से राहत देती रहेंगी.

25 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, इस दिन भी आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. हालांकि, किसी विशेष मौसम चेतावनी की आवश्यकता नहीं समझी गई है.

26 जून को मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है. विभाग ने इस दिन गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. तापमान अधिकतम 40 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पश्चिमी भारत

राजस्थान और गुजरात में मॉनसून आगे बढ़ रहा है. दक्षिण गुजरात और कोस्टल महाराष्ट्र में भारी बारिश संभावित, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं और धूल भरी आंधी का खतरा. मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में मॉनसून अच्छा सक्रिय है. केरल और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी-बिजली के साथ. हैदराबाद और बेंगलुरु में छिटपुट बारिश के साथ गर्मी और नमी बनी रहेगी.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ (महाराष्ट्र) में भारी बारिश और गरज-चमक वाले बादल. कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा से जलभराव का खतरा. तापमान में हल्की गिरावट.

उत्तर-पूर्वी भारत

असम, मेघालय, नागालैंड आदि में भारी से बहुत भारी बारिश जारी. 25 जून तक सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा का अलर्ट.

समग्र स्थिति

देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून सामान्य से नीचे वर्षा की भरपाई कर रहा है, लेकिन स्थानीय भारी बारिश से सतर्क रहने की जरूरत. किसान भाइयों को फसल प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए. यात्रा करते समय मौसम ऐप और IMD अलर्ट चेक करें. भारी बारिश वाले क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा रहता है.