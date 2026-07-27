Aaj 27 July Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में 5 दिन तक बरसेगा पानी! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, इन राज्यों में भी भारी बारिश

देश के कई हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. दिल्ली, नोएडा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों तक बारिश का असर देखने को मिल सकता है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 27, 2026, 6:47 AM IST
जानिए दिल्ली से ओडिशा-बंगाल तक कहां होगी सबसे ज्यादा बारिश (image AI)
जानिए दिल्ली से ओडिशा-बंगाल तक कहां होगी सबसे ज्यादा बारिश (image AI)
  • दिल्ली-एनसीआर में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, 28-29 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
  • ओडिशा में सक्रिय सिस्टम के कारण कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है.
  • दक्षिण बंगाल में भी गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
  • तमिलनाडु के पश्चिमी घाट और चेन्नई में भी 31 जुलाई तक बारिश की संभावना बनी हुई है.

दिल्ली-एनसीआर में अगले पांच दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. IANS की खबर के मुताबिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में सोमवार 27 जुलाई के लिए बहुत हल्की से हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. मंगलवार से मौसम की गतिविधियां तेज होने की संभावना है, जिसके चलते विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 27 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और शहर में एक या दो दौर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

पूर्वानुमान के अनुसार 28 और 29 जुलाई को नोएडा में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. आईएमडी ने इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने की चेतावनी दी है. 30 जुलाई को भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा. आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है.

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तमिलनाडु से मध्यम बारिश की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान लगाया है कि 31 जुलाई तक तमिलनाडु के पश्चिमी घाट वाले जिलों में मध्यम बारिश होगी. विभाग ने मौसम की इस स्थिति का कारण तमिलनाडु तट के ऊपर निचले वायुमंडल में कम दबाव वाले कमजोर सर्कुलेशन को बताया है. मौसम की ताजा जानकारी के अनुसार, पश्चिमी घाट के जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है. आईएमडी ने कहा है कि बारिश का यह दौर 31 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है, जिससे लंबे समय तक सूखे मौसम के बाद इन इलाकों को कुछ राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने चेन्नई के लिए भी अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार दिन में शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है.हल्की बारिश की संभावना के बावजूद चेन्नई में गर्मी बनी रहने की उम्मीद है और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. नमी का स्तर भी काफी अधिक रहने की उम्मीद है, जिससे बारिश न होने पर भी शहर में उमस भरी स्थिति बनी रहेगी.

ओडिशा में भारी बारिश

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है. आईएमडी ने अनुमान लगाया कि इसके अधिक तीव्र होकर ‘डीप डिप्रेशन’ में बदलने की संभावना है. 27 जुलाई की सुबह या दोपहर के आसपास पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की उम्मीद है.मौसम एजेंसी ने ओडिशा के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, अंगुल और ढेंकनाल जिलों में एक या दो जगहों पर सोमवार सुबह तक बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है.

दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यह निम्न दबाव का क्षेत्र बना है. अगले दो से तीन दिनों में इसके और अधिक मजबूत होने की संभावना है. वहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसूनी ट्रफ भी बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है. हालांकि, राजधानी कोलकाता में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना नहीं है. सोमवार को शहर में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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