AAJ 6 JULY KA MAUSAM: दिल्ली से मुंबई तक बारिश का कहर, देश के कई राज्यों में रेड-ऑरेंज अलर्ट, IMD की बड़ी चेतावनी

देशभर में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है. IMD ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 6, 2026, 6:42 AM IST
देश के कई राज्यों में रेड-ऑरेंज अलर्ट, IMD की बड़ी चेतावनी (image AI)
देश के कई राज्यों में रेड-ऑरेंज अलर्ट, IMD की बड़ी चेतावनी (image AI)
  • देशभर में मॉनसून सक्रिय, कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी.
  • मुंबई, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित.
  • दिल्ली समेत उत्तर भारत में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना.
  • पहाड़ी और तटीय इलाकों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ा.

देशभर में मॉनसून सक्रिय है. भारत में 6 जुलाई को भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने डिप्रेशन के प्रभाव से मध्य और पश्चिमी भारत में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी है, जबकि कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से नीचे वर्षा लेकिन असमान वितरण के साथ ऊंचे तापमान भी बने रह सकते हैं. किसानों, यात्रियों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

IMD के अनुमान के मुताबिक, उत्तर भारत में 6 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में भारी वर्षा संभावित है. दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश और 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं. पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा है. अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट संभव.

और पढ़ें: Aaj Ka Mausam: मुंबई में भारी बारिश, दिल्ली NCR के दो शहरों में भी आज से बदलेगा मौसम, जानें देशभर के अलग अलग हिस्सों का वेदर अलर्ट

पूर्वी भारत

पूर्वी भारत ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक भारी बारिश के साथ चमक और तेज हवाओं का अनुमान है. असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड आदि में भी भारी बारिश और गरज-चमक. पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी वर्षा के साथ हवाओं के चलने का भी अनुमान है.

पश्चिमी भारत

गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र-कोंकण-गोवा में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा (isolated extremely heavy) के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी है. मुंबई और आसपास के इलाकों में जलभराव और तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटा) का असर है. राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी से बहुत भारी बारिश संभावित है, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से बाढ़ या जलजमाव का स्थानीय खतरा बताया गया है.

दक्षिणी भारत

कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मॉनसून सक्रिय रहेगा. कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी वर्षा, तटीय क्षेत्रों में squally हवाएं (40-60 किमी/घंटा). थंडरस्क्वॉल की आशंका.

छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

छत्तीसगढ़ में शनिवार रात से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बालोद और कांकेर जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है. इसके अलावा बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली और जांजगीर-चांपा समेत कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है.

मुंबई में रेड अलर्ट के बीच जनजीवन प्रभावित

मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई और ठाणे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए भी अलग-अलग चेतावनियां जारी की हैं. कोंकण क्षेत्र और पुणे घाटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां लगातार भारी बारिश और कुछ स्थानों पर भूस्खलन की आशंका जताई गई है. वहीं, पुणे शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपदा प्रबंधन की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई हैं.

तमिलनाडु और पुडुचेरी में छह दिन तक बारिश होने की संभावना

बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले छह दिनों तक बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में कहा है कि 10 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.