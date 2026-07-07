Aaj 7 July ka Mausam: 17 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट, बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई इलाकों में तेज हवाओं की चेतावनी

Aaj Ka Mausam 7July: देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक गहरा अवदाब (Depression) विकसित हो चुका है, जिसके अगले 24 घंटों में ओडिशा तट को पार कर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से देश के 17 राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है. बारिश के दौरान 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी आशंका है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के अलावा मुंबई और कोंकण क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है.
महाराष्ट्र और विशेष रूप से मुंबई और उसके आस-पास के जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जन-जीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. मौसम विभाग ने आज मुंबई, कोंकण और गोवा के क्षेत्रों में काफी व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश होने की गंभीर चेतावनी दी गई है.
मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा: मध्य महाराष्ट्र में 6 से 8 जुलाई के दौरान और मराठवाड़ा में भी व्यापक बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है. भारी जलजमाव, पेड़ गिरने और यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए मुंबई और आस-पास के नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है. दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 से 9 जुलाई के दौरान काफी ज्यादा से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश होने का अनुमान है. पंजाब और उत्तर प्रदेश: पंजाब में 7-9 जुलाई के बीच मूसलाधार बारिश होगी. वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज आंधी-तूफान के साथ 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश का अलर्ट है. जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड: इन पहाड़ी क्षेत्रों में 12 जुलाई तक बिजली कड़कने और आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है.
मध्य प्रदेश में 6-8 जुलाई के दौरान और छत्तीसगढ़ में आज बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. बिहार में आज आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ 60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके चल सकते हैं. बिहार और झारखंड में 7-8 जुलाई के दौरान बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है.
मौसम विभाग ने तटीय और समुद्री इलाकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मध्य और उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास समुद्र की स्थिति 7 जुलाई 2026 तक बहुत उग्र और खराब रहने की आशंका है. IMD ने मछुआरों को सख्त हिदायत दी है कि वे 7 जुलाई तक इन समुद्री क्षेत्रों और तटों के पास न जाएं.
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