AAJ 14 JUNE KA MAUSAM: मॉनसून ने बदल दी भारत की तस्वीर, दिल्ली-एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, उत्तर में गर्मी..पूर्व में भारी बारिश

AAJ 14 JUNE KA MAUSAM: 14 जून 2026 को भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आगे बढ़ रहा है, लेकिन समग्र रूप से नीचे-नॉर्मल वर्षा की संभावना बनी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम में नम स्थिति बनी रहेगी, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश और गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है. कई हिस्सों में गर्मी और उमस बनी रहेगी. आइए शुरू करते हैं दिल्ली के मौसम के हाल से, पूरे देश का राज्यवार मौसम जानते हैं.
दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार, 14 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा गरज-चमक विकसित होने की संभावना जताई है.
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में गर्म और शुष्क मौसम रहेगा. अधिकतम तापमान 37-42°C के आसपास रह सकता है, कुछ जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश या गरज-चमक संभव. हीट वेव की स्थिति कम हो रही है लेकिन उमस बनी रहेगी.
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नम मौसम और हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी संभव. मैदानी इलाकों (पंजाब, हरियाणा) में तापमान में 2-4°C की गिरावट के बाद फिर बढ़ोतरी. भारी बारिश की चेतावनी कुछ हिस्सों में.
पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में मॉनसून आगे बढ़ने से छिटपुट से मध्यम बारिश, गरज-चमक और आंधी संभावित. भुवनेश्वर जैसे शहरों में ठंडक महसूस हो रही है. कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना.
असम, अरुणाचल, मेघालय आदि में सामान्य से अधिक वर्षा, भारी बारिश और गरज-चमक वाले तूफान संभावित. मॉनसून यहां अच्छी गति से सक्रिय है.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों में मॉनसून पहुंचने की प्रक्रिया में हल्की-मध्यम बारिश, लेकिन समग्र नीचे-नॉर्मल वर्षा. आंतरिक भागों में गर्मी बनी रहेगी.
राजस्थान और गुजरात में गर्मी प्रमुख, कुछ तटीय क्षेत्रों में उमस और हल्की बारिश. मॉनसून आगे बढ़ने पर सुधार संभव. (स्रोत: AccuWeather और IMD).
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र में मॉनसून सक्रिय; भारी बारिश, गरज-चमक और आंधी संभावित. तेलंगाना के कई जिलों में थंडरस्टॉर्म अलर्ट.
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