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AAJ 14 JUNE KA MAUSAM: मॉनसून ने बदल दी भारत की तस्वीर, दिल्ली-एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, उत्तर में गर्मी..पूर्व में भारी बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख बना रह सकता है. ऐसे में एनसीआर के निवासियों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की पूरी संभावना है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 14, 2026, 6:43 AM IST
दिल्ली में बादल छाए रहने, गरज-चमक की संभावना (IMAGE- IANS)
दिल्ली में बादल छाए रहने, गरज-चमक की संभावना (IMAGE- IANS)

AAJ 14 JUNE KA MAUSAM: 14 जून 2026 को भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आगे बढ़ रहा है, लेकिन समग्र रूप से नीचे-नॉर्मल वर्षा की संभावना बनी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम में नम स्थिति बनी रहेगी, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश और गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है. कई हिस्सों में गर्मी और उमस बनी रहेगी. आइए शुरू करते हैं दिल्ली के मौसम के हाल से, पूरे देश का राज्यवार मौसम जानते हैं.

दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार, 14 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा गरज-चमक विकसित होने की संभावना जताई है.

और पढ़ें: AAJ 12 JUNE KA MAUSAM: दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न! 46°C से सीधे 35°C, कहीं आंधी-ओले तो कहीं मूसलाधार बारिश, जानें देश का मौसम

  • -15 जून को तापमान 39/25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे.
  • -16 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री तथा न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी बादलों के बीच कहीं-कहीं गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
  • -17 और 18 जून को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोनों दिनों में मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है और फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. मौसम में आए बदलाव का सकारात्मक असर वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिल रहा है.

उत्तरी भारत

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में गर्म और शुष्क मौसम रहेगा. अधिकतम तापमान 37-42°C के आसपास रह सकता है, कुछ जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश या गरज-चमक संभव. हीट वेव की स्थिति कम हो रही है लेकिन उमस बनी रहेगी.

उत्तर-पश्चिमी भारत

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नम मौसम और हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी संभव. मैदानी इलाकों (पंजाब, हरियाणा) में तापमान में 2-4°C की गिरावट के बाद फिर बढ़ोतरी. भारी बारिश की चेतावनी कुछ हिस्सों में.

पूर्वी भारत

पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में मॉनसून आगे बढ़ने से छिटपुट से मध्यम बारिश, गरज-चमक और आंधी संभावित. भुवनेश्वर जैसे शहरों में ठंडक महसूस हो रही है. कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना.

उत्तर-पूर्वी भारत

असम, अरुणाचल, मेघालय आदि में सामान्य से अधिक वर्षा, भारी बारिश और गरज-चमक वाले तूफान संभावित. मॉनसून यहां अच्छी गति से सक्रिय है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों में मॉनसून पहुंचने की प्रक्रिया में हल्की-मध्यम बारिश, लेकिन समग्र नीचे-नॉर्मल वर्षा. आंतरिक भागों में गर्मी बनी रहेगी.

पश्चिमी भारत

राजस्थान और गुजरात में गर्मी प्रमुख, कुछ तटीय क्षेत्रों में उमस और हल्की बारिश. मॉनसून आगे बढ़ने पर सुधार संभव. (स्रोत: AccuWeather और IMD).

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र में मॉनसून सक्रिय; भारी बारिश, गरज-चमक और आंधी संभावित. तेलंगाना के कई जिलों में थंडरस्टॉर्म अलर्ट.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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