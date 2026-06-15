AAJ 15 JUNE KA MAUSAM: उत्तर भारत में आज छाए रहेंगे बदरा, शाम तक कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश का अनुमान है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/aaj-june-15-2026-ka-mausam-light-to-very-light-thundershowers-may-occurred-at-isolated-places-over-plains-of-north-west-including-delhi-ncr-weather-report-across-india-8446777/ Copy

आज का मौसम (तस्वीर @IANS)

AAJ 15 JUNE KA MAUSAM: उत्तर पश्चिम भारत से मानसून अभी दूर है लेकिन प्री मानसून के शॉवर की स्थिति में तेज और चिलचिलाती गर्मी से राहत का माहौल बनाया हुआ है. भारतीय मौसम विभाग का सोमवार के मौसम को लेकर अनुमान है कि यहां जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों समेत राजस्थान में कहीं-कहीं पर बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है.

बादल गरजने और तेज हवाएं चलने के आसार

इन इलाकों में दोपहर से शाम के वक्त तेज हवाएं चलने की भी आशंका है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी. इन इलाकों में मानसून अभी नहीं पहुंचा और यह मानसून से पूर्व की स्थिति है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मानसून अभी तक दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों तक ही पहुंचा है. उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत तक इसके आने में अभी वक्त लगेगा.

राजधानी दिल्ली में आज का मौसम

सोमवार को राजधानी के दक्षिण-पूर्वी, पूर्वी, मध्य, दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पक्षिमी, पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश/ बादलों की गर्जना और आकाशीय बिजली चमकने और अचानक तेज हवाओं को झोंके आने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटा से लेकर 60 kmph तक हो सकती है.

देश में कहां तक पहुंचा मानसून?

IMD के मुताबिक रविवार तक देश में मानसून की स्थिति की बात करें तो यह अभी तक महाराष्ट्र के बड़े हिस्से, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों, ओडिशा के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच चुका है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दो-तीन दिनों तक यह इन राज्यों के बाकी पचे हिस्सों की ओर बढ़ेगा.

मानसून ट्रैकर मैप

मौसम विभाग द्वारा मानसून ट्रैकर मैप को देखें तो यह भारत के अधिकांश तटीय इलाकों में सक्रिय हो चुका है लेकिन देश के आधे हिस्से से भी ज्यादा हिस्से को अभी मानसून का इंतजार है.

यूपी-बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम (UP-Bihar Aaj Ka Mausam)

यूपी में आज नोएडा, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. वहीं बिहार की बात करें तो राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यहां कुछ जगहों में हवा की रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

पूर्वी भारत के कई इलाकों में चमकेगी बिजली

पूर्वी भारत के कई राज्यों में मौसम ज्यादा असर दिखा सकता है. झारखंड के रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में भारी बारिश और तेज तूफान की संभावना है. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, मालदा और कोलकाता में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. असम के गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में भी तेज बारिश और आंधी का अनुमान है. इन इलाकों में बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले मैदान और ऊंचे स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का अनुमान

पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो जम्मू-कश्मी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जैसे इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है. जम्मू-कश्मीर में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

MP, राजस्थान में येलो अलर्ट

इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने किसानों, यात्रियों और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है.