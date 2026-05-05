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Aaj Ka Mausam 05 May: गर्मी से बड़ी राहत, इन राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी, पहाड़ों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, जानिए अपने राज्य का मौसम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है. 5 मई को मौसम के खुशनुमा बने रहने की संभावना है. तापमान 32 डिग्री अधिकतम और 23 डिग्री न्यूनतम रह सकता है.
Weather Today 05 May: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है. पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है. इसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं. इस दौरान तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को दिक्कते भी आई हैं.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है. 5 मई को मौसम के खुशनुमा बने रहने की संभावना है. तापमान 32 डिग्री अधिकतम और 23 डिग्री न्यूनतम रह सकता है. मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है लेकिन आज के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है.
मई में देश का मौसम
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में IMD ने कहा है कि मई 2026 के दौरान, देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और उत्तर-पश्चिमी भारत में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है.
मध्य प्रदेश में कैसा होगा मौसम?
भारतीय मौसम विभाग के भोपाल केंद्र ने मध्य प्रदेश में कई जिलों में आंधी, बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. बिजली और ओलावृष्टि के साथ 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. दक्षिणी नीमच, पश्चिमी अनूपपुर, अमरकंटक, उत्तर-पूर्वी मंदसौर, विदिशा, भोपाल, आगर, राजगढ़, उत्तरी बड़वानी, दक्षिणी रीवा, मऊगंज, शहडोल, बाणसागर बांध, सागर, दमोह, उत्तरी सिवनी, उत्तरी मंडला और पश्चिमी रायसेन में बिजली चमकने के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है. सिंगरौली में मध्यम गरज के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने का अनुमान है.
मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के बुलेटिन में बताया गया है कि ओलावृष्टि से खड़ी फसलों, फलों, सब्जियों और नाजुक इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है. किसानों को फसलों को ढकने या जहां संभव हो, समय से पहले कटाई करने जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने की सलाह दी गई है. पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें और वाहनों को भी सुरक्षित जगह पर रखें ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे.
किन राज्यों में हो सकती है बारिश?
IMD के अनुसार, 5 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. IMD ने अनुमान लगाया है राजस्थान में गरज, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. हवा की गति
30-40 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
यूपी सरकार अलर्ट
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक तंत्र को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने खराब मौसम से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय रहे और हर संभव प्रयास कर यह सुनिश्चित किया जाए कि विपरीत मौसम का असर न्यूनतम हो. मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनहानि, पशुहानि, घायलों और आपदा प्रभावितों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो.
उत्तराखंड में मौसम का हाल
5 मई के लिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ तेज बारिश, ओलावृष्टि तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना से इनकार किया है.
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