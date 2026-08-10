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Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक बदलेगा मौसम, पहाड़ों में भी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

10 अगस्त यानी आज देश के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव रहने वाला है. इसकी वजह से दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 10, 2026, 7:32 AM IST
Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक बदलेगा मौसम, पहाड़ों में भी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

Aaj Ka Mausam 10th August: देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां बनी हुई हैं और आज कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम अचानक बदल सकता है.

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहने के साथ बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं. कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है.

और पढ़ें: Aaj Kaisa Rahega Mausam: इन राज्यों में आंधी-तूफान का खतरा, दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक बारिश का अलर्ट

IMD के दिल्ली-एनसीआर पूर्वानुमान में 10 अगस्त के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. ऐसे में सुबह और शाम के समय सड़क पर निकलने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

यूपी में बारिश और आंधी का असर

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज मानसून सक्रिय रहने की उम्मीद है. खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. IMD के सब-डिविजन वार अलर्ट में 10 अगस्त को East Uttar Pradesh के लिए Heavy Rain का पूर्वानुमान दिया गया है.

मेरठ, नोएडा, हापुड़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, झांसी, इटावा, कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, गोरखपुर और देवरिया समेत कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. बारिश तेज होने पर निचले इलाकों में पानी भरने और यातायात प्रभावित होने की समस्या सामने आ सकती है.

बिहार-झारखंड में भी बरसेंगे बादल

बिहार में आज कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. पटना, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा और सुपौल जैसे इलाकों में मौसम पर नजर रखना जरूरी होगा.

झारखंड में भी रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, खूंटी और दुमका सहित कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं. लगातार बारिश वाले इलाकों में स्थानीय जलभराव की स्थिति बन सकती है.

MP में भी बारिश का दौर

मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कई हिस्सों में बनी रह सकती हैं. भोपाल, विदिशा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, इंदौर, कटनी, दमोह, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, भिंड और छतरपुर में बारिश के साथ तेज हवा और गरज-चमक की संभावना है. किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आ सकती है, लेकिन जिन इलाकों में पहले से पानी जमा है, वहां अतिरिक्त बारिश परेशानी बढ़ा सकती है.

पंजाब में भी मौसम बदलेगा

पंजाब के कई जिलों में आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. होशियारपुर, बठिंडा, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, अमृतसर और चंडीगढ़ में बारिश के आसार हैं.

राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मानसून सक्रिय रह सकता है. झुंझुनू, सीकर, चूरू, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, टोंक, दौसा और अलवर में बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है.

पहाड़ों में ज्यादा सतर्कता जरूरी

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश के कारण आज भी सतर्क रहने की जरूरत है. उत्तराखंड के बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जैसे इलाकों में बारिश हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू और सोलन में भी बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भी बारिश और गरज-चमक का दौर बन सकता है.

पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने पर भूस्खलन, सड़क बाधित होने और अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इसलिए यात्रा करने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखनी चाहिए. IMD के ताजा राष्ट्रीय बुलेटिन में भी 10 से 13 अगस्त के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र में व्यापक बारिश की संभावना बताई गई है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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