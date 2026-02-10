Hindi India Hindi

Aaj Ka Mausam 10 February 2026 India Weather News Today Delhi Ncr Up Bihar Rain Imd Alert Snowfall Update Himachal Uttarakhand

Aaj Ka Mausam 10 February: दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक मौसम में बदलाव, जानें आज के लिए क्या है IMD फोरकास्ट

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 10 February: फरवरी का महीना आते ही भारत के मौसम में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से जहां ठंड धीरे-धीरे कम होने के बाद अब फिर से बढ़ने लगी है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है.

Aaj Ka Mausam 10 February: भारत के अधिकांश हिस्सों में अब सर्दी का जोर कम होने लगा है. सुबह की हल्की सिहरन के बाद दिन में खिलने वाली चटख धूप अब गर्मी का अहसास कराने लगी है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि अब ठंड विदा होने के करीब है.

हालांकि, पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज अभी भी सर्द बना हुआ है और वहां बारिश के साथ बर्फबारी का दौर जारी है. देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी अब अंतिम चरण में है.

दिल्ली-एनसीआर में बदलता तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, 9 फरवरी को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24°C के आसपास रहा. आने वाले दिनों में, यानी 10 से 15 फरवरी के बीच, मौसम काफी हद तक साफ रहेगा, हालांकि सुबह के वक्त हल्का कुहासा या धुंध देखी जा सकती है. आज यानी 10 फरवरी को अधिकतम तापमान 25°C और न्यूनतम 10°C रहने का अनुमान है. अगले एक हफ्ते में पारा 27°C तक जा सकता है, जिससे दोपहर के समय हल्की गर्मी महसूस होगी.

उत्तर प्रदेश में कोहरे का साया

यूपी में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं. दोपहर में जहां धूप निकलने से राहत है, वहीं पछुआ हवाओं ने अभी भी सिहरन पैदा कर रखी है. मौसम विभाग ने राज्य के लगभग 24 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी कम रह सकती है. हालांकि, सुबह के इस कोहरे के छंटते ही आसमान साफ हो जाएगा और धूप का असर बढ़ेगा.

उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी

मैदानों में भले ही गर्मी की आहट हो, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी शीतकाल का असर है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है.

देहरादून, टिहरी और अल्मोड़ा जैसे जिलों में भी बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. इस बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जो रात के तापमान को बहुत जल्दी बढ़ने नहीं देंगी. हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है. स्पीति वैली के कई इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है.

दक्षिण भारत में गर्मी की दस्तक

दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में मौसम शुष्क बना हुआ है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, तमिलनाडु के कई जिलों में सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा सकती है, लेकिन दिन चढ़ते ही तापमान में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी. चेन्नई जैसे शहरों में अब गर्मी का अहसास बढ़ने लगा है और तापमान 31°C के पार पहुंच रहा है.