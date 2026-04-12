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आज का मौसम 12 अप्रैल: दिल्ली वालों भीषण गर्मी के लिए रहो तैयार! यूपी-बिहार में भी बरसेगी आग, जानें अपने राज्य का हाल

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 12 April: दिल्ली-NCR, पंजाब और हरियाणा में तापमान तेजी से 40°C के पार जा रहा है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पारा 44°C तक पहुंचने की संभावना है.

Published date india.com Published: April 12, 2026 6:41 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
पढ़िए कैसा है आज का मौसम
पढ़िए कैसा है आज का मौसम

Aaj Ka Mausam 12 April: भारत के मौसम चक्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. आज यानी रविवार (12 अप्रैल 2026) को देश के भौगोलिक मानचित्र पर मौसम के दो विपरीत छोर नजर आ रहे हैं. जहां उत्तर और पश्चिम भारत के मैदानी इलाके सूरज की तपिश से झुलसने को तैयार हैं, वहीं पहाड़ों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रकृति थोड़ी मेहरबान होती दिख रही है.

उत्तर भारत के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही खिली धूप ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. यहां अधिकतम तापमान 38°C से 40°C के बीच रहने का अनुमान है.

दिल्ली में गर्म हवाओं के थपेड़े

दोपहर के समय गर्म हवाओं के थपेड़े लू जैसा अहसास कराएंगे. हालांकि, 15–20 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं कभी-कभी धूलभरी आंधी का रूप भी ले सकती हैं, जिससे वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है.

पंजाब और हरियाणा के कृषि प्रधान क्षेत्रों में भी गर्मी का प्रकोप चरम पर रहेगा. यहां पारा 41°C तक जा सकता है. दोपहर के वक्त बाहर निकलने वालों के लिए हीटवेव जैसी स्थितियां बनेंगी, जो स्वास्थ्य के लिहाज से चिंताजनक हो सकती हैं. हालांकि, शाम को बादलों की हल्की आवाजाही से मानसिक राहत तो मिलेगी, लेकिन बारिश की उम्मीद न के बराबर है.

राजस्थान में लू से लोग होंगे परेशान

राजस्थान में गर्मी ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है. पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर जैसलमेर और बीकानेर जैसे जिलों में तापमान 42°C से 44°C तक पहुंचने की संभावना है. रेगिस्तानी इलाकों में चलने वाली तेज ‘लू’ जनजीवन को प्रभावित करेगी. वहीं, गुजरात में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है, जहां पारा 42°C के करीब बना रहेगा.

मुंबई और कोंकण तट पर तापमान भले ही 34°C के आसपास रहे, लेकिन असली चुनौती वहां की उमस है. 65% से 75% के बीच रहने वाली नमी पसीने और बेचैनी को बढ़ाएगी, जिससे रियल फील तापमान वास्तविक आंकड़े से कहीं ज्यादा महसूस होगा.

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पहाड़ों में सुकून

गर्मी के इस शोर के बीच उत्तराखंड एक राहत भरी खबर लेकर आया है. देहरादून और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. यहां तापमान 20°C से 28°C के बीच रहेगा, जो मैदानी इलाकों से आने वाले पर्यटकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

दक्षिण में प्री-मानसून की दस्तक

दूसरी ओर, दक्षिण भारत में मानसून के आगमन की आहट यानी प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं. केरल और आंतरिक कर्नाटक में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम खुशनुमा हो जाएगा. हालांकि, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उमस का बोलबाला बना रहेगा.

उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत का हाल

उत्तर प्रदेश में मौसम के दो रंग दिखेंगे. पश्चिमी यूपी जहां दिल्ली की तर्ज पर तप रहा है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने से धूप की तीव्रता थोड़ी कम रह सकती है. बिहार में भी कई इलाकों में हीटवेव चलेगी.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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